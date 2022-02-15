Клопп претендует на награду за приверженность ЛГБТ-сообществу

Теги ливерпульюрген клопп

Клопп претендует на награду за приверженность ЛГБТ-сообществу

Фото твиттер "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп вошёл в число номинантов на премию British LGBT Awards.

Немецкого специалиста могут признать лучшим "союзником-знаменитостью".

Ранее тренер "красных" призывал фанатов не использовать гомофобные кричалки.

Церемония награждения состоится в Лондоне 24 июня. Ежегодная премия British LGBT Awards вручается за демонстрацию приверженности ЛГБТ-сообществу. 

Не пропустите: Клопп рассказал о будущем Милнера в "Ливерпуле". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Симеоне побил исторический рекорд Ла Лиги

Симеоне побил исторический рекорд Ла Лиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов