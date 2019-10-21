Клопп приехал играть от Сульшера и еле отскочил в Манчестере! Разбираем центральный матч недели между МЮ и "Ливерпулем"

"Ливерпуль" подходил к северо-западному дерби явным фаворитом. "Мерсисайдцы" уверенно лидировали в таблице, не потеряв ни одного очка, а "Манчестер Юнайтед" располагался вблизи зоны вылета. Впрочем, "дьяволы" не выглядели настолько плохо, как показывают результаты. Шанс остановить принципиального соперника был. В стартовых составах было несколько неожиданностей. Юрген Клопп не мог рассчитывать на лидера атак Салаха, но из лазарета вернулся основной голкипер Алиссон. Врачи МЮ поставили на ноги Де Хеа и полностью вылечили Уан-Биссаку. Перед игрой английские эксперты спорили, как играть "Юнайтед". На разминке травмировался Туанзебе, вместо него вышел Рохо, поэтому вопрос исчез сам собой – 3-4-2-1. "Манчестер Юнайтед" не тушевался в начале встречи: владел мячом, динамично двигался на чужой половине. Гости же не форсировали ситуацию и не включали высокий прессинг. В первой четверти встречи внимание привлек только удар Вейналдума, который создал остроту благодаря индивидуальным действиям и ошибке центрхавов МЮ.

"Ливерпуль" выполнял безадресные подачи в чужую штрафную и держал в голове контрвыпады соперника. "Дьяволы" действительно неплохо строили быстрые атаки и показывали, благодаря чему они могут претендовать на положительный результат. Мактоминей нашел свободную зону в центре и вышел на ударную позицию – Алиссон справился с выстрелом. Первый хороший момент у лидера АПЛ возник на 35-й минуте в результате рывка Мане, однако Фирмино не переиграл Де Хеа. А вот "Манчестер Юнайтед" свой шанс использовал – Джеймс промчался по правому флангу и роскошно прострелил в штрафную, откуда мяч в ворота отправил Рэшфорд. Впрочем, эпизод противоречивый, ведь в зародыше атаки Ориджи в борьбе с Линделёфом упал на газон. Арбитры не зафиксировали нарушения даже после VAR, хотя фол выглядел очевидным. Под занавес первого тайма "Ливерпуль" сравнял счет, когда Мане откликнулся на передачу из глубины, выиграл позицию у Линделёфа и пробил в ворота мимо Де Хеа. Однако при приеме мяча сенегалец помог себе рукой – видеоассистент помог главному судье отменить взятие ворот. Юрген Клопп побежал в подтрибунку "Олд Траффорд", поговорить с подопечными о результате, а МЮ никогда в АПЛ не проигрывал, лидируя после первой половины встречи.

После перерыва "мерсисайдцы" получили мяч в свое распоряжение, перешли на другую схему с Хендерсоном на фланге, но к воротам Де Хеа подобраться не удавалось. Хозяева грамотно перекрывали все зоны – "Ливерпуль" совсем ничего создавал, только грубо обрывал попытки Джеймса убежать в контратаку. Одна из таких завершилась опасным, но неточным ударом Рэшфорд после дальней диагонали от Перейры. Клопп освежил атаку Лалланой, Окслейдом-Чемберленом и Кейта, но выпады Джеймса все равно были острее. На 85-й минуте "Ливерпуль" спасся, когда Робертсон прострелил с левого фланга, а Лаллана на дальней штанге переправил мяч в сетку – 1:1! Отыгравшись, гости полностью закрыли "дьяволов" в штрафной. МЮ всем составом начал играть на отбой, возникла паника. Издалека опасно стрелял Александер-Арнольд, затем мощно пробил Окслейд-Чемберлен. Мяч после этих ударов немного разминулся с воротами. Финальный свисток зафиксировал ничью. "Ливерпуль" впервые в этом сезоне потерял очки, но остался единоличным лидером АПЛ – 25 пунктов. По итогам 9-го тура гандикап перед "Манчестер Сити" сократился до 6 баллов. Манчестер Юнайтед набрал 10 очков – 13-е место в таблице.

Сульшер сыграл так, как и нужно было в его ситуации – от обороны

Вчера "манкунианцы" превзошли ожидания своих болельщиков столь солидной игрой против топового "Ливерпуля", однако грандиозной сенсацией ничья в дерби не стала. "Манчестер Юнайтед" доказал, что текущие результаты хуже, чем реальный уровень футбола на старте сезона. В первую очередь, речь об обороне. Две организованные линии защиты поддерживали компактность, футболисты быстро перекрывали свободные зоны. Сульшер выбрал необычную схему с тремя центрбеками, которая максимально усложнила жизнь "Ливерпулю". Уан-Биссака и Янг создали численное большинство на флангах и прекрасно отрабатывали там – Александр-Арнольд и Робертсон упирались в стену. "Скаузеры" имели преимущество в центре, однако они традиционно мало времени контролируют мяч в этой зоне и переводили его на бровки. А там было все перекрыто. К 85-й минуте "Ливерпуль" создал моментов на 0.37xG. Это вдвое меньше, чем МЮ в среднем за матч допускает у своих ворот. Все перечеркнула грубая ошибка в конце встречи, когда Уан-Биссака не успел сблизиться с Робертсоном, а Рохо потерял Лаллану.

Клопп начал игру со второго тайма

"Он любит мясо, а получил сегодня рыбу. МЮ плотно защищался и не давал возможности для свободных перемещений. "Ливерпуль" имеет проблемы с командами, которые используют низкий блок. Они могут сметать со своего пути оппонентов, но только тех, которые играют в удобный для них футбол", – резюмировал после игры Жозе Моуринью. В словах португальца есть истина. Все понимали, по какому сценарию будет проходить игра, все понимали, что хозяева будут большими силами защищаться. Тренерский штаб Юргена Клоппа точно знал, что оборона МЮ в порядке. Однако в первом тайме вообще не было понятно, как "Ливерпуль" собирается проходить редуты соперника. Много академизма и осторожности. Гости были инертными с мячом. Конечно, не хватало Салаха, который индивидуальными качествами мог бы создавать большинство на отдельных клочках поля, но и без него от "мерсисайдцев", которые в последнее время существенно прибавили в позиционной игре, ожидали большего. Не только неподготовленных безадресных навесов Трента и Робертсона, которые Магуайр щелкал, как семечки (10 выносов).

Примечательно, что лучшие шансы "Ливерпуля" в таких условиях возникли не в позиционных атаках, а после резких передач из глубины на Мане. Впрочем, решение Клоппа изменили ход матча. Хендерсон начал действовать шире на правом фланге и облегчил жизнь Тренту (потом эту роль еще лучше выполнял Лаллана), после замены это же слева делал Окслейд-Чемберлен для Робертсона. У фулбэка "Ливерпуля" появилась помощь и свободные зоны, что в итоге привело к ошибке Уан-Биссаки. "До перерыва мы позволяли сопернику чувствовать себя комфортно. Затем тотально перевернули игру, заставили МЮ забыть о контратаках", – говорил Клопп. В первом тайме "Ливерпуль" проиграл по передачам в финальную треть (77 на 65), во втором – превзошел МЮ в 3 раза (54 на 130).

Немного истории и пару слов о судье

В сети обсасывают три факта:

- Юрген Клопп 6 раз ездил с "Ливерпулем" на "Олд Траффорд" и не привез ни одной победы. Случайность? Не совсем. В "театре мечты" немец предпочитает нейтрализовать козыри соперника, а не играть от своих сильных сторон. Это приводит к нулевым ничьим и таких "отскокам", как вчера (окей, не совсем "отскокам", но после первых 60-ти минут "Ливерпуль" заслуживал проиграть, пока не перестроился).

- "Ливерпуль" прервал 17-матчевую победную серию в АПЛ. До рекорда оставался один шаг – "Манчестер Сити" два года назад выдал 18-матчевый путь. Ничего особенного, но для сторонников Гвардиолы важный нюанс.

- Арбитр убил "Ливерпуль", засчитав гол Рэшфорда? Мы сошлись на том, что фол против Ориджи был, нас поддержал ряд британских экспертов. Однако Мартин Аткинсон решил по-другому трактовать силовую борьбу, а VAR, вероятно, подтвердил ему, что явного удара от Линделёфа не было. Это не ошибка, а особенность судейства.