Клопп примет участие в прощальном матче Вайденфеллера

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Клопп примет участие в прощальном матче Вайденфеллера

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сыграет в прощальном матче бывшего вратаря дортмундской "Боруссии" Романа Вайденфеллера, сообщает официальный сайт Бундеслиги.

Напомним, что эта игра состоится 7 сентября на стадионе "Сигнал Идуна Парк".

37-летний Вайденфеллер, завершивший карьеру в конце мая, выступал за "Боруссию" в течение 16 сезонов, из них 7 под руководством Клоппа.

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