Клопп принял решение по Ориги

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Клопп принял решение по Ориги

Форвардом "Ливерпуля" Дивоком Ориги интересовалось несколько европейских клубов.

Однако как сообщает Liverpool Echo, наставник "красных" Юрген Клопп заблокировал уход игрока, так как в клубе будет нехватка форвардов. Напомним, что ранее "Ливерпуль" продал Доминика Соланке.

Отмечается, что сам Ориги не против доиграть сезон в составе мерсисайдцев.

В этом сезоне Ориги принял участие всего в четырех матчах, в которых он отметился двумя голами и одним ассистом.

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