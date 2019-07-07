Клопп признался, что к победам легко привыкнуть
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что к победам легко привыкнуть. Об этом сообщает официальный сайт команды.
"Скажу честно, радовался не так сильно от победы в Лиге чемпионов, как ожидал. Возможно, это связано с тем, что я давно не выигрывал трофеев. Победа в Лиге чемпионов должна придать больше уверенности игрокам в будущем", - сказал Клопп.
Напомним, в минувшем сезоне "Ливерпуль" занял второе место в АПЛ, а также выиграл Лигу чемпионов.
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|Ливерпуль
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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|7
|Вулверхэмптон
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|Эвертон
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|Вест Хэм Юнайтед
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|Кристал Пэлас
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Борнмут
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|Бернли
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