Клопп признался, что к победам легко привыкнуть

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что к победам легко привыкнуть. Об этом сообщает официальный сайт команды.

"Скажу честно, радовался не так сильно от победы в Лиге чемпионов, как ожидал. Возможно, это связано с тем, что я давно не выигрывал трофеев. Победа в Лиге чемпионов должна придать больше уверенности игрокам в будущем", - сказал Клопп.

Напомним, в минувшем сезоне "Ливерпуль" занял второе место в АПЛ, а также выиграл Лигу чемпионов.

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