Клопп признан лучшим тренером АПЛ в марте

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Клопп признан лучшим тренером АПЛ в марте

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп стал лучшим наставником Премьер-лиги по итогам марта, сообщает официальный сайт АПЛ.

В марте мерсисайдский клуб провел четыре матча в АПЛ, в которых одержал три победы и однажды сыграл вничью.

В борьбе за эту награду немецкий специалист опередил Хосепа Гвардиолу ("Манчестер Сити"), Брендана Роджерса ("Лестер"), Марку Силву ("Эвертон") и Ральфа Хазенхюттля ("Саутгемптон").

Для 51-летнего Клоппа данная награда стала третьей в карьере.

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