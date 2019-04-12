Клопп признан лучшим тренером АПЛ в марте
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп стал лучшим наставником Премьер-лиги по итогам марта, сообщает официальный сайт АПЛ.
В марте мерсисайдский клуб провел четыре матча в АПЛ, в которых одержал три победы и однажды сыграл вничью.
В борьбе за эту награду немецкий специалист опередил Хосепа Гвардиолу ("Манчестер Сити"), Брендана Роджерса ("Лестер"), Марку Силву ("Эвертон") и Ральфа Хазенхюттля ("Саутгемптон").
Для 51-летнего Клоппа данная награда стала третьей в карьере.
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|Команда
|М
|О
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|33
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|2
|Манчестер Сити
|32
|80
|3
|Челси
|33
|66
|4
|Тоттенхэм
|32
|64
|5
|Арсенал Лондон
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Лестер Сити
|33
|47
|8
|Вулверхэмптон
|32
|47
|9
|Эвертон
|33
|46
|10
|Уотфорд
|32
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|33
|42
|12
|Кристал Пэлас
|33
|39
|13
|Борнмут
|33
|38
|14
|Бернли
|33
|36
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|33
|35
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|17
|Саутгемптон
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|33
|14