Клопп признан лучшим тренером АПЛ в сентябре

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Клопп признан лучшим тренером АПЛ в сентябре

Английская Премьер-лига назвала лучшего тренера по итогам сентября.

Награда досталась наставнику "Ливерпуля" Юргену Клоппу. Он опередил в голосовании Фрэнка Лэмпарда ("Челси"), Эдди Хау ("Борнмут") и Брендана Роджерса ("Лестер").

Стоит отметить, что немецкий коуч "скаузеров" признаётся лучшим тренером АПЛ второй месяц подряд.

В сентябре "Ливерпуль" выиграл все три матча в чемпионате с общим счётом 6:2.

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