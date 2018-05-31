Клопп признан лучшим тренером мира

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признан лучшим наставником мира, сообщает Kicker.

По сведениям издания, немецкий специалист занял первое место по результатам голосования среди игроков Бундеслиги и набрал 35,7 процента голосов. Стоит отметить, что совсем немного ему уступил тренер "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиола (31,1 %).

В минувшем сезоне Клопп довел "Ливерпуль" до финала Лиги Чемпионов, где уступил "Реалу" (1:3).

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