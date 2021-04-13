Клопп про матч с «Реалом»: "Ливерпулю» особо нечего терять"

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Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался касательно предстоящего ответного матча с "Реалом" в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

"Когда проигрываешь 1:3, кажется, что ты уже вылетел, так что терять нам особо нечего. Но мы попробуем пройти дальше - это наша обязанность. Именно с такими мыслями мы подходим к этому матчу.

Очень важно сыграть на ноль, но в этом матч похож на любую другую игру. Если не отрабатывать хорошо в обороне, то будешь наказан соперником. Но я сомневаюсь, что в мире есть хоть одна команда, которая способна не дать "Реалу" создать ни одного момента.

Если сумеем сыграть острее, чем в Мадриде, то посмотрим. Мы не можем гарантировать камбэки, тем более без болельщиков. Мы снова попробуем сами создать нужную атмосферу", – приводит слова Клоппа сайт УЕФА.

Напомним, первая встреча команд в Мадриде завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Ответный матч пройдет на "Энфилде" в среду, 14 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.