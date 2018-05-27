Клопп проиграл шестой финал в тренерской карьере

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Клопп проиграл шестой финал в тренерской карьере

В финальном матче Лиги Чемпионов мадридский "Реал" победил "Ливерпуль" со счётом 3:1.

Таким образом, наставник "красных" Юрген Клопп проиграл шесть из семи финалов в тренерской карьере.

Ранее он трижды уступил в решащих матчах у руля дортмундской "Боруссии" (2 раза в Кубке Германии и 1 раз в Лиге Чемпионов) и трижды во главе "Ливерпуля" (по 1 разу в Кубке английской лиги, Лиге Европы и Лиге Чемпионов).

Единственная победа Клоппа в финале датирована 2012-м годом - тогда "шмели" под его руководством выиграли Кубок Германии. | http://soccernews.ru

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