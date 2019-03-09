Клопп прокомментировал безголевую серию Салаха

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал безголевую серию ведущего нападающего своей команды Мохамеда Салаха.

"Мы не говорили с ним об этом, потому что такие серии - это совершенно нормально. Если вы форвард, то у вас есть моменты, которые вы можете реализовать. Но нужно понимать, что футболисты не могут забивать постоянно. У Салаха невероятные показатели. Его голы помогли добиться тех результатов, которые у нас есть сейчас. Конечно, не он один, но в этом есть его большая заслуга", - цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Отметим, что в последний раз 26-летний Салах забивал ровно месяц назад - 9 февраля "Ливерпуль" разгромил "Борнмут" со счётом 3:0, а египтянин записал в свой актив третий гол.

Всего в текущем сезоне "Фараон" сыграл за "красных" 38 матчей, забил 20 голов и сделал 8 ассистов.

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