Клопп прокомментировал будущее Коутиньо

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз прокомментировал будущее полузащитника своей команды Филиппе Коутиньо.

"На сегодняшний день ничего не изменилось. Ни для одной стороны, ни для другой. В настоящее время он не доступен для нас. Это самое главное", - приводит слова наставника "красных" Mirror.

Напомним, Хави высказался о возможном трансфере Коутиньо в "Барселону". | soccernews.ru