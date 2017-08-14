Клопп прокомментировал будущее Коутиньо

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Клопп прокомментировал будущее КоутиньоГлавный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп в очередной раз прокомментировал будущее полузащитника своей команды Филиппе Коутиньо.

"На сегодняшний день ничего не изменилось. Ни для одной стороны, ни для другой. В настоящее время он не доступен для нас. Это самое главное", - приводит слова наставника "красных" Mirror.

Напомним, Хави высказался о возможном трансфере Коутиньо в "Барселону". | soccernews.ru

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