Клопп прокомментировал будущее Вейналдума в "Ливерпуле"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не смог ответить однозначно, останется ли в команде полузащитник Джорджиньо Вейналдум.

" Надеюсь на это. У нас довольно хорошие отношения", - цитирует тренера "красных" Goal.com.

Напомним, что контракт голландского хавбека с "Ливерпулем" истекает 30 июня 2021 года, и пока стороны не договорились о его продлении.

Интерес к Вейналдуму в летне-осеннее трансферное окно проявляла "Барселона".