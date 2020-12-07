Клопп прокомментировал будущее Вейналдума в "Ливерпуле"

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Клопп прокомментировал будущее Вейналдума в "Ливерпуле"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп не смог ответить однозначно, останется ли в команде полузащитник 

Надеюсь на это. У нас довольно хорошие отношения", - цитирует тренера "красных" Goal.com.

Напомним, что контракт голландского хавбека с "Ливерпулем" истекает 30 июня 2021 года, и пока стороны не договорились о его продлении.

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