Клопп прокомментировал чемпионство "Ливерпуля"

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Клопп прокомментировал чемпионство "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о победе клуба в АПЛ.

"Невероятно. Это гораздо больше, чем я когда-либо мог себе вообразить. Знаю, что Кенни Далглиш сильно поддерживал нас. Это чемпионство для вас, а также для Стиви Джеррарда.

"Сити" провел 100 напряженных минут, мне пришлось смотреть матч. Чемпионство - невероятное достижение моих футболистов, и я безумно рад быть их тренером. Я не ждал 30 лет, я тут работаю четыре с половиной года, однако это большое достижение.

После нашей победы над "Кристал Пэлас" у меня появились ощущения, что все будет хорошо, а поражение "Сити" дало это ощущение фанатам. Надеюсь, вы находитесь дома. Радостно сделать это для вас.

Мы смотрели матч вместе в отеле и теперь будем наслаждаться моментом. Я понимаю, что людям сложно сейчас, однако мы не могли сдерживать себя. Будем праздновать чемпионство с нашими фанатами, когда сможем", - приводит слова Клоппа BBC.

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