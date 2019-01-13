Клопп прокомментировал игру полузащитника "Ливерпуля"

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Клопп прокомментировал игру полузащитника "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что думает об игре полузащитника Фабиньо, который сыграл на позиции защитника в матче с "Брайтоном" (1:0).

"Фабиньо - отличный игрок. Это здорово, когда на позиции защитника есть хороший игрок, который отлично владеет мячом. 

В матче с "Брайтоном" мы больше владели мячом, однако соперник  пытался делать длинные забросы на Гленна Мюррея, однако Фабиньо справился с этим", - заявил Клопп.

"Ливерпуль" с 57 баллами занимает лидирующую позицию в АПЛ.

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