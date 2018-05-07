Клопп прокомментировал интерес "Ливерпуля" к Дембеле

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал интерес своего клуба к вингеру каталонской "Барселоны" Усману Дембеле.

" Дембеле может быть выставлен на трансфер? Он мне интересен! Но я не комментирую слухи ", - приводит слова наставника мерсисайдского клуба Le 10 Sport.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 2 мяча и сделал 8 результативных передач в 21 матче за "Барселону".

Напомним, "Барселона" не намерена расставаться с Дембеле. | soccernews.ru