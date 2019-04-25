Клопп прокомментировал исход манчестерского дерби

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Клопп прокомментировал исход манчестерского дерби

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что победа "Манчестер Сити" над "Манчестер Юнайтед" в перенесённом матче 31-го тура АПЛ стала для него ожидаемым результатом.

"Это именно то, чего я ожидал. "Манчестер Юнайтед" старался, особенно в первом тайме, но было очевидно, что в данный момент они не способны противостоять "Манчестер Сити" на протяжении 90 минут. Им не повезло в некоторых моментах, но по итогу "горожане" были сильнее", - цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, что благодаря этой победе "Сити" опередил "Ливерпуль" в турнирной таблице АПЛ.

До завершения чемпионата командам осталось провести по три матча. Манкунианцы сыграют с "Бернли", "Лестером" и "Брайтоном", а мерсисайдцы - с "Хаддерсфилдом", "Ньюкаслом" и "Вулверхэмптоном".

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