Клопп прокомментировал исход манчестерского дерби
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что победа "Манчестер Сити" над "Манчестер Юнайтед" в перенесённом матче 31-го тура АПЛ стала для него ожидаемым результатом.
"Это именно то, чего я ожидал. "Манчестер Юнайтед" старался, особенно в первом тайме, но было очевидно, что в данный момент они не способны противостоять "Манчестер Сити" на протяжении 90 минут. Им не повезло в некоторых моментах, но по итогу "горожане" были сильнее", - цитирует Клоппа Liverpool Echo.
Напомним, что благодаря этой победе "Сити" опередил "Ливерпуль" в турнирной таблице АПЛ.
До завершения чемпионата командам осталось провести по три матча. Манкунианцы сыграют с "Бернли", "Лестером" и "Брайтоном", а мерсисайдцы - с "Хаддерсфилдом", "Ньюкаслом" и "Вулверхэмптоном".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|35
|88
|2
|Манчестер Сити
|34
|86
|3
|Тоттенхэм
|35
|70
|4
|Челси
|35
|67
|5
|Арсенал Лондон
|35
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|34
|64
|7
|Вулверхэмптон
|35
|51
|8
|Уотфорд
|35
|50
|9
|Эвертон
|35
|49
|10
|Лестер Сити
|35
|48
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|43
|12
|Кристал Пэлас
|35
|42
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|41
|14
|Борнмут
|35
|41
|15
|Бернли
|35
|40
|16
|Саутгемптон
|35
|37
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|35
|34
|18
|Кардифф Сити
|35
|31
|19
|Фулхэм
|35
|23
|20
|Хаддерсфилд Таун
|35
|14