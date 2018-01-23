Клопп прокомментировал конфликт с болельщиком "Суонси"

Теги ливерпульюрген клопп

Клопп прокомментировал конфликт с болельщиком "Суонси"Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал свой конфликт с одним из болельщиков "Суонси".

Напомним, что команды играли вчера в рамках АПЛ. Победу со счетом 1:0 праздновали футболисты "Суонси".

"Он все время кричал на меня, и один раз я отреагировал, извините. Я вспомнил, что я прежде всего человек, а не профессиональный тренер, которому болельщики могут говорить что угодно. В какой-то миг я подумал: "С меня довольно!"

У меня не было диктофона, как у вас [журналистов], поэтому я не смог записать, и никто не услышит, что он мне кричал. Что ж, прекрасно. Нет проблем.

Болельщику было хорошо – ему за это ничего не будет. Он в хорошем положении. Уверен, я не первый тренер, с которым случилось подобное. Но это и моя вина, я не должен был реагировать. Но я не сказал ничего плохого – только показал, что мне не нравится то, что он мне кричал", – сказал Клопп. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Битва за полуфинал Кубка Испании: "Алавес" против "Валенсии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 24 65
2 Манчестер Юнайтед 24 53
3 Челси 24 50
4 Ливерпуль 24 47
5 Тоттенхэм 24 45
6 Арсенал Лондон 24 42
7 Лестер Сити 24 34
8 Бернли 24 34
9 Эвертон 24 28
10 Уотфорд 24 26
11 Вест Хэм Юнайтед 24 26
12 Борнмут 24 25
13 Кристал Пэлас 24 25
14 Хаддерсфилд Таун 24 24
15 Ньюкасл Юнайтед 24 23
16 Брайтон & Хоув Альбион 24 23
17 Сток Сити 24 23
18 Саутгемптон 24 22
19 Вест Бромвич Альбион 24 20
20 Суонси Сити 24 20
Полная таблица

топ-5 тегов