Клопп прокомментировал конфликт с болельщиком "Суонси"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал свой конфликт с одним из болельщиков "Суонси".

Напомним, что команды играли вчера в рамках АПЛ. Победу со счетом 1:0 праздновали футболисты "Суонси".

"Он все время кричал на меня, и один раз я отреагировал, извините. Я вспомнил, что я прежде всего человек, а не профессиональный тренер, которому болельщики могут говорить что угодно. В какой-то миг я подумал: "С меня довольно!"

У меня не было диктофона, как у вас [журналистов], поэтому я не смог записать, и никто не услышит, что он мне кричал. Что ж, прекрасно. Нет проблем.

Болельщику было хорошо – ему за это ничего не будет. Он в хорошем положении. Уверен, я не первый тренер, с которым случилось подобное. Но это и моя вина, я не должен был реагировать. Но я не сказал ничего плохого – только показал, что мне не нравится то, что он мне кричал", – сказал Клопп. | http://soccernews.ru