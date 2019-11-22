Клопп прокомментировал назначение Моуринью на пост главного тренера "Тоттенхэма"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поприветствовал нового главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуринью.

"С возвращением, Жозе! Приятно, что он вернулся. С другой стороны, мне жаль Почеттино. Пять месяцев назад мы играли в финале Лиги Чемпионов, а теперь он в отпуске. Это показывает, как быстро всё меняется. Что есть, то есть. Впрочем, не думаю, что его отдых продлится долго, вскоре он вернётся", - цитирует Клоппа BBC.

Напомним, что "Тоттенхэм" назначил Моуринью в среду, а уволил Почеттино днём ранее.

По итогам 12 туров "шпоры" занимают 14-е место в турнирной таблице АПЛ. "Ливерпуль", в свою очередь, уверенно лидирует в чемпионате.

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