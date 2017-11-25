Клопп прокомментировал недовольство Конте календарём АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил наставнику "Челси" Антонио Конте, который в преддверии матча с "красными" выразил недовольство календарём АПЛ.

"Я слышал о недовольстве Конте из-за расписания и времени нашего матча. Возможно, он забыл, что в прошлом сезоне у "Челси" был лучший календарь игр на Рождество. Все проводили свои матчи каждые два дня, а у "Челси" было три встречи за 12 дней. Также и в этом сезоне. Не знаю, как руководство АПЛ может это объяснить" - приводит слова Клоппа Goal.com.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Челси" состоится сегодня в 20:30 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru