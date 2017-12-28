Клопп прокомментировал недовольство Салаха заменой в матче с "Суонси"

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Клопп прокомментировал недовольство Салаха заменой в матче с "Суонси"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о недовольстве Мохамеда Салаха, когда тот был заменен в матче против "Суонси" (5:0).

"Так и надо реагировать, ради этого ты и работаешь. Мохамед не выглядел самым счастливым человеком на стадионе, когда мы его заменили, но должен сказать, что мне надо оставаться серьезным и ответственным. Впереди еще много матчей" - приводят слова Клоппа английские СМИ.

Напомним, что в игре с "Суонси" Салах отличился двумя ассистами.

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