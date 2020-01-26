Клопп прокомментировал ничейный результат "Ливерпуля" в матче с "Шрусбери"

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Клопп прокомментировал ничейный результат "Ливерпуля" в матче с "Шрусбери"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу ничейного матча своей команды в матче 1/16 финала Кубка Англии против "Шрусбери" (2:2).

Из-за ничейного результата клубы будут переигрывать на "Энфилде".

"У меня не хватит времени, чтобы рассказать обо всем, что было не так. Мы забили отличный гол, но у Адриана было много работы. Он был невероятен. Когда мы теряли мяч, соперник шел в контратаку.

Ничья - это минимум того, что заслужил "Шрусбери". Поздравляю их", - цитирует Клоппа ВВС.

А еще: "Ливерпуль" упустил победу над "Шрусбери" в Кубке Англии| http://soccernews.ru
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