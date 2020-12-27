Клопп прокомментировал ничью с "Вест Бромвичем"

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Клопп прокомментировал ничью с "Вест Бромвичем"Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отреагировал на ничью в матче 15-го тура Премьер-лиги с "Вест Бромвичем" (1:1).

"Сказать честно, не знаю, мог ли кто-то представить до матча, что "Вест Бромвич" будет действовать в первом тайме по схеме 6-4 или близкой к ней. Но в первом тайме мы справились. Второй сыграли хуже. Допустили три контратаки и много угловых у наших ворот. Потому вина за потерянные очки лежит полностью на нас.

Очень трудно играть против клуба, который оставляет 10 игроков в обороне. Но они продержались все 90 минут. "Вест Бромвич" может считать ничью заслуженной, ведь этонам нужно было раньше забивать еще и заканчивать игру. 

Они сыграли по сопернику, а мы показали нашу лучшую игру", – сказал Клопп в интервью BBC.


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