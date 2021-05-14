Клопп прокомментировал отказ Мане пожать ему руку

Фото твиттер "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп объяснил, почему нападающий Садио Мане отверг его рукопожатие после перенесённого матча 34-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (4:2).

"Нет никаких проблем. На вчерашней тренировке я поздно принял решение о выходе Жоты в стартовом составе. Парни привыкли, что обычно я всё объясняю, но в этот раз у меня не было времени. Вот и всё. Всё в порядке", - цитирует немца Sky Sports.

"Ливерпуль" благодаря победе поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ.

Мане в текущем сезоне забил 14 голов и сделал 7 ассистов в 45 матчах.

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