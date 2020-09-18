Клопп прокомментировал переход Алькантары в "Ливерпуль"

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Клопп прокомментировал переход Алькантары в "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал переход хавбека Тьяго Алькантары из "Баварии" в английский клуб.

"Очень рад, что нам удалось это сделать. Мечтать о таком игроке в составе - уже радостью. Но когда мы связались с Тьяго по поводу контракта, то поняли, что ему нравится наш проект. Это было приятно. Я очень счастлив, что такой замечательный футболист к нам присоединился", - цитирует Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".

Сумма трансфера составила 30 миллионов евро.

29-летний Алькантара выступал за "Баварию" с 2013 года, сыграл 235 матчей, забил 31 гол и сделал 37 ассистов.

Не пропустите: Тьяго Алькантара попрощался с "Баварией". | http://soccernews.ru

   
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