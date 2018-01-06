Клопп прокомментировал переход Коутиньо в "Барселону"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарии по поводу перехода бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в "Барселону".

"С большой неохотой мы прощаемся с нашим хорошим другом, замечательным человеком и фантастическим игроком, которым является Коутиньо. Ни для кого не секрет, что он хотел перейти в "Барселону" ещё с июля прошлого года, когда каталонский клуб обозначил свой интерес. Филиппе дал понять всем, как он хочет, чтобы этот трансфер состоялся. Несмотря на это нам удалось сохранить его в команде после летнего трансферного окна. Мы надеялись, что нам удастся убедить его остаться в команде и быть частью того проекта, который мы строим. Я могу сказать болельщикам, что клуб сделал всё возможное, чтобы сохранить игрока, но он решил, что его будущее в Барселоне. Это его мечта. Сейчас я уверен, что мы не могли бы изменить его мнение по поводу трансфера.

Всё это время Коутиньо был предан команде и показывал отличный футбол, помогал нам побеждать. Он каждый день тренировался на базе клуба после закрытия летнего трансферного окна, хотя и не смог нас убедить отпустить его в "Барселону". Он настоящий профессионал. Понятно, что болельщики будут расстроены из-за ухода такого игрока. Такое всегда происходит, когда приходится прощаться с особенными футболистами. Хоть это и сложно принять, но это часть футбола и жизни - у людей есть свои собственные цели и мечты. Я полностью уверен в уровне таланта нашей команды и ещё больше верю, что с владельцами клуба мы сделаем правильные инвестиции в усиление состава после продажи Коутиньо. Хоть мы и прощаемся с Филиппе, команда продолжает прогрессировать и развиваться, работает над тем, чтобы вернуть трофеи на "Энфилд" - цитирует Клоппа официальный сайт "красных".

Напомним, что трансфер Коутиньо обошёлся "Барселоне" в 120 миллионов евро, также в рамках сделки предусмотрены бонусы. Сам футболист заключил с "сине-гранатовыми" контракт до лета 2023 года. | http://soccernews.ru