Клопп прокомментировал переход Робертсона в "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о новичке мерсисайдской команды Эндрю Робертсоне.

"Для него это очередной большой шаг, за очень короткий промежуток времени Эндрю проделал огромный путь. Мне нравится его путь, как он пришёл к этому. Общаясь с ним, становится понятно, как он добился такого прогресса. У него громадная любовь к футболу, он очень любит эту игру. У Робертсона невероятное отношение к делу. Талант и умения также на очень хорошем уровне. Эндрю обладает опытом выступления в Премьер-лиге, и у него есть все данные, чтобы стать ещё сильнее" - цитирует Клоппа официальный сайт "красных".

Напомним, что "Ливерпуль" купил Робертсона у "Халла" за семь миллионов евро. | http://soccernews.ru