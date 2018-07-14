Клопп прокомментировал переход Шакири в "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал переход полузащитника Джердана Шакири в мерсисайдский клуб.

"Нам не пришлось долго размышлять над этой сделкой. Когда такой игрок становится доступен по такой цене, нужно быстро действовать, что мы и сделали. У Джердана есть скорость и другие умения, он в меру высокомерен на поле, он любит быть с мячом и влиять на результат. Это обязательные качества для нас. Ему был нужен новый вызов. "Ливерпуль" - идеальный клуб для него. Шакири сможет у нас раскрыться, а также прибавить там, где необходимо.

Для нас же он станет важным игроком. Он может играть на множестве позиций в нашей системе. Джердан добавит нам свободы в работе с составом. Это здорово. Я являюсь давним поклонником Шакири. К тому же, у него теперь есть опыт выступлений в АПЛ, в особенной среде. Он здорово проявил себя на ЧМ-2018, так что чувствует себя уверенно" - цитирует Клоппа официальный сайт "красных".

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