Клопп прокомментировал победу "Ливерпуля" над "Лестером"

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Клопп прокомментировал победу "Ливерпуля" над "Лестером"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался после разгромной победы своей команды над "Лестером" в матче 19-го тура АПЛ.

Напомним, что "красные" выиграли у "лис" со счётом 4:0 и оторвались от преследователя в чемпионской гонке на 13 очков.

"Я доволен. Эта победа очень ценная, но нельзя принимать её как данность. Парни должны играть так же каждые три дня. У нас были моменты в начале матча, мы их не реализовали, но оставались в игре и всё контролировали. У "Лестера" возникли проблемы с тем, чтобы войти в игру. 

На обеих командах сказывается интенсивность сезона, но мы лучше контролировали игру, и, возможно, "Лестер" не был достаточно агрессивен. Может, из-за нас и нашей схемы. Во втором тайме у нас были небольшие трудности с тем, как "Лестер" вёл игру, но мы сразу отвоевывали мяч обратно, а затем забили второй мяч, после чего ребята запорхали. Это смотрелось действительно красиво", - цитирует Клоппа BBC.

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Беспроигрышная серия "Ливерпуля" - четвёртая по длительности в истории АПЛ

Беспроигрышная серия "Ливерпуля" - четвёртая по длительности в истории АПЛ

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