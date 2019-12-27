Клопп прокомментировал победу "Ливерпуля" над "Лестером"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался после разгромной победы своей команды над "Лестером" в матче 19-го тура АПЛ.
Напомним, что "красные" выиграли у "лис" со счётом 4:0 и оторвались от преследователя в чемпионской гонке на 13 очков.
"Я доволен. Эта победа очень ценная, но нельзя принимать её как данность. Парни должны играть так же каждые три дня. У нас были моменты в начале матча, мы их не реализовали, но оставались в игре и всё контролировали. У "Лестера" возникли проблемы с тем, чтобы войти в игру.
На обеих командах сказывается интенсивность сезона, но мы лучше контролировали игру, и, возможно, "Лестер" не был достаточно агрессивен. Может, из-за нас и нашей схемы. Во втором тайме у нас были небольшие трудности с тем, как "Лестер" вёл игру, но мы сразу отвоевывали мяч обратно, а затем забили второй мяч, после чего ребята запорхали. Это смотрелось действительно красиво", - цитирует Клоппа BBC.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|19
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|19
|32
|5
|Тоттенхэм
|19
|29
|6
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|7
|Манчестер Юнайтед
|19
|28
|8
|Вулверхэмптон
|18
|27
|9
|Кристал Пэлас
|19
|26
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|19
|25
|11
|Арсенал Лондон
|19
|24
|12
|Бернли
|19
|24
|13
|Эвертон
|19
|22
|14
|Саутгемптон
|19
|21
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|19
|20
|16
|Борнмут
|19
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|18
|19
|18
|Астон Вилла
|19
|18
|19
|Уотфорд
|19
|13
|20
|Норвич Сити
|19
|12