Клопп прокомментировал победу "Ливерпуля" в Суперкубке УЕФА

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги матча за Суперкубок УЕФА против "Челси".

"Игра получилась тяжёлой для обеих команд. Главное было победить, и мы всё-таки сделали это. Мы хорошо начали, но потом подсели. Нам пришлось сражаться, и парни справились", - цитирует Клоппа BBC.

Напомним, что основное время матча завершилось ничьей 1:1, в овертаймах команды обменялись голами, а в серии пенальти точнее оказались "красные".

"Ливерпуль" выиграл Суперкубок УЕФА в четвёртый раз в истории. Для Клоппа это второй трофей у руля мерсисайдской команды.

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