Клопп прокомментировал победу над "Арсеналом" в Кубке Лиги

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Клопп прокомментировал победу над "Арсеналом" в Кубке Лиги

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги матча 1/8 финала Кубка Английской Лиги против "Арсенала".

Напомним, что оппоненты забили в ворота друг друга по 5 голов, а в серии пенальти точнее оказались "красные".

"Мы допустили несколько ошибок. Периодически команда играла слишком открыто. Какой смысл сейчас говорить о тактике? Кого это волнует в такой вечер? Я надеюсь, что эта игра запомнится парням надолго. Я вообще не понял, что они сотворили сегодня. Все наши голы были замечательными. Если вы не выиграете, никто не вспомнит об этом через три года, но если всё получится, парни запомнят это навсегда", - цитирует Клоппа BBC.

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