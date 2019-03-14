Клопп прокомментировал победу над "Баварией" в Лиге Чемпионов

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился эмоциями после выхода своей команды в 1/4 финала Лиги Чемпионов по итогам противостояния с "Баварией".

Напомним, что после домашней нулевой ничьей в гостях "красные" выиграли со счётом 3:1.

"В гостях у "Баварии" очень сложно играть. Победа выглядит абсолютно заслуженной. Я очень горжусь парнями. Хочу пересмотреть первый гол тысячу раз! В обороне всё было прекрасно. Мы обычно не защищаемся так в выездных матчах Лиги Чемпионов, но сегодня мы это делали. Футболисты "Ливерпуля" обожают Лигу Чемпионов. Они бились, и мне это нравится. Настрой был выдающимся. Всё здорово", - приводит слова Клоппа BBC.

Не пропустите: Англия повторила рекорд Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru