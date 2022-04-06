Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Бенфикой" (3:1) в первом матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Непросто приехать сюда и выиграть выездной матч Лиги чемпионов. "Бенфика" билась насмерть. Мы позволили им чуть больше, чем нужно, но они заслужили гол. Хотя мы могли защищаться получше. Игра была сложной, как и ожидалось. Мы понимали, что 2:0 – это ничто, приятно, но не более того. Мы выиграли с разницей в два мяча, идем дальше.

Обычно в подобных ситуациях мы забиваем больше, но сегодня этого не произошло, во многом благодаря вратарю, отдаю ему должное. Мы многое знаем о сопернике, они прошли "Аякс". Мы в курсе уровня "Бенфики", мы снова будем готовы", – сказал немецкий специалист.

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