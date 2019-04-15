Клопп прокомментировал победу над "Челси"

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Клопп прокомментировал победу над "Челси"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Челси" (2:0).

"Горжусь командой. Блестящая игра и фантастическая атмосфера на стадионе. Мне повезло быть частью происходящего. Теперь будем готовиться к "Порту", "Кардиффу" и остальным матчам.

Чемпионская гонка? Скорее всего, "Манчестер Сити" победит в оставшихся играх. Если мы станем чемпионами - будет прекрасно. Если нет - у нас все еще замечательная команда", - приводит слова Клоппа ВВС.

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4 Челси Челси 33 66
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
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