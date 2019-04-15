Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Челси" (2:0).

"Горжусь командой. Блестящая игра и фантастическая атмосфера на стадионе. Мне повезло быть частью происходящего. Теперь будем готовиться к "Порту", "Кардиффу" и остальным матчам.

Чемпионская гонка? Скорее всего, "Манчестер Сити" победит в оставшихся играх. Если мы станем чемпионами - будет прекрасно. Если нет - у нас все еще замечательная команда", - приводит слова Клоппа ВВС.

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