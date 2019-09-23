Клопп прокомментировал победу над "Челси"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча с "Челси" (2:1).

"Мы проделали огромную работу в первом тайме. В таких играх играют роль отдельные моменты и мы смогли ими воспользоваться. В первом тайме мы забили два гола и после перерыва могли забить еще два.

Это заслуженная победа, так как на "Стэмфорде" играть очень сложно. Мы должны готовиться ко всем соперникам. Другие команды попытаются отобрать у нас очки, однако мы должны продолжать путь на вершину", - цитирует Клоппа ВВС.

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