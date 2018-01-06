Клопп прокомментировал победу над "Эвертоном"

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Клопп прокомментировал победу над "Эвертоном"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился эмоциями после матча 1/32 финала Кубка Англии против "Эвертона".

"Это был не самый красивый матч, но отличный бой. Я очень рад тому, как мы отнеслись к этой игре. Она получилась сложной, в ней не было места красивому футболу. Хотелось бы увидеть его, но "Эвертон" хорошо защищался. При этом они играли в футбол, что сильно отличало этот наш матч от предыдущего, если честно. Пропущенный нами гол - худший пример игры в обороне, который я видел за всю жизнь. В том эпизоде все действовали неправильно. Но в футболе если ты ошибаешься, то должен правильно реагировать. Мы снова сумели это сделать" - цитирует Клоппа BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Ливерпуль" - "Эвертон". | http://soccernews.ru

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