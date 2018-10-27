Клопп прокомментировал победу над "Кардифф Сити"

Теги ливерпулькардифф ситиюрген клопп

Клопп прокомментировал победу над "Кардифф Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями после матча десятого тура АПЛ против "Кардифф Сити".

"Такие соперники просто не дают свободного пространства. Поэтому нам нужно было быть терпеливыми. Даже после второго нашего гола "Кардифф" играл очень компактно. Соперник был очень опасен при стандартах, но мы отлично оборонялись. Наше лидерство? О да, всегда мечтал побыть на вершине целые сутки" - приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что в итоге "Ливерпуль" разгромил "Кардифф Сити" со счётом 4:1. Благодаря этому "красные" повторили лучший старт в АПЛ в своей истории. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 28 января

Главные новости дня: 28 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов