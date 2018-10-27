Клопп прокомментировал победу над "Кардифф Сити"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями после матча десятого тура АПЛ против "Кардифф Сити".
"Такие соперники просто не дают свободного пространства. Поэтому нам нужно было быть терпеливыми. Даже после второго нашего гола "Кардифф" играл очень компактно. Соперник был очень опасен при стандартах, но мы отлично оборонялись. Наше лидерство? О да, всегда мечтал побыть на вершине целые сутки" - приводит слова Клоппа BBC.
Напомним, что в итоге "Ливерпуль" разгромил "Кардифф Сити" со счётом 4:1. Благодаря этому "красные" повторили лучший старт в АПЛ в своей истории. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11