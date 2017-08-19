Клопп прокомментировал победу над "Кристал Пэлас"

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Клопп прокомментировал победу над "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги матча второго тура АПЛ против "Кристал Пэлас".

"Это была сложная игра, несмотря на то, что мы много владели мячом. У нас были моменты в первом тайме, но нам не хватало спокойствия. Мы не забивали, но и не давали сопернику возможности для контратак. Второй тайм мы провели лучше. Команда отлично защищалась. Мне понравился гол - была неясная ситуация, всё случилось неожиданно. Потом у нас были другие шансы, чтобы забить. Но я полностью доволен тем, как мы сыграли" - приводит слова Клоппа BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Ливерпуль" - "Кристал Пэлас". | http://soccernews.ru

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