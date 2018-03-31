Клопп прокомментировал победу над "Кристал Пэлас"

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Клопп прокомментировал победу над "Кристал Пэлас"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча с "Кристал Пэлас" (2:1).

"Для нас обычное дело бороться на этом стадионе, особенно после сложного старта, но это делает игру более особенной в конце. Победа была заслуженной. В эпизоде с Мане для меня был чистый пенальти. Он упал на 0,1 секунды позже, но это явно был пенальти. Это не может быть симуляция, ведь был контакт с футболистом. Я говорил с арбитром в перерыве.

Сегодня было несколько странных ситуаций, и Мане пришлось уйти с поля на 80-й минуте. Сегодня это был не его день. Я думал, что его удалят за игру рукой. Я этого не понимал, но я рад, что его не удалили" - приводит слова Клоппа ВВС.

Смотрите также обзор матча "Кристал Пэлас" - "Ливерпуль". | http://soccernews.ru

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