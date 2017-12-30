Клопп прокомментировал победу над "Лестером"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился эмоциями после матча 21-го тура АПЛ против "Лестера".

"Я полностью удовлетворён сегодняшней победой. Мы наилучшим образом отреагировали на пропущенный мяч. Болельщики оказывали нам невероятную поддержку, именно это нужно было команде, чтобы забить два гола. У нас собрана великолепная группа футболистов. Сегодня они показали отличную игру, "Ливерпуль" заслуженно победил" - цитирует Клоппа BBC.

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