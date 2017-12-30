Клопп прокомментировал победу над "Лестером"

Теги юрген клопплестер ситиливерпуль

Клопп прокомментировал победу над "Лестером"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился эмоциями после матча 21-го тура АПЛ против "Лестера".

"Я полностью удовлетворён сегодняшней победой. Мы наилучшим образом отреагировали на пропущенный мяч. Болельщики оказывали нам невероятную поддержку, именно это нужно было команде, чтобы забить два гола. У нас собрана великолепная группа футболистов. Сегодня они показали отличную игру, "Ливерпуль" заслуженно победил" - цитирует Клоппа BBC.

Не пропустите видеообзор матча "Ливерпуль" - "Лестер". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов