Клопп прокомментировал победу над "Манчестер Сити"

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Клопп прокомментировал победу над "Манчестер Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился эмоциями после победы над "Манчестер Сити" (4:3).

"Вау, что за матч. Две команды, и газ в пол. Это историческая игра, которую будут обсуждать в ближайшие 20 лет, потому что, похоже, "Сити" больше не проиграет в этом году. Люди со всего мира следили за этим поединком, потому что парни из обеих команд вложили всю душу в эту игру.

Мы играли на запредельном уровне, постоянно создавали проблемы "Сити". Я не боялся в концовке игры, не потому что я не думал, что мы можем пропустить гол, просто я достаточно хорошо узнал свою команду. Если совместить уровень мастерства и правильный настрой на игру, то получится такой матч. Мне все понравилось.

Да, Кариус пропустил в ближний угол от Сане, вы мне только что это показали. Люди всегда ищут волос в супе. Лорис знает, что допустил ошибку. Вратарь "Сити" также частично виноват в голе Салаха, но никто не будет об этом говорить. Посмотрим, как этот результат повлияет на нас по ходу сезона. Забить 4 гола после ухода Коутиньо - прекрасный результат. Пропустить 3 гола - уже не так хорошо. Но сегодня это идеально для нас, заслуженная победа" - приводит слова Клоппа ВВС.

Смотрите также обзор матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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