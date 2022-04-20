Клопп прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед"

Теги юрген клоппливерпульманчестер юнайтед

Клопп прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Клопп\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал уверенную победу над "Манчестер Юнайтед" (4:0) в матче 34-го тура АПЛ.

"Соперник изменился во втором тайме, стал немного по-другому прессинговать. Но что наша команда действительно делает хорошо, так это адаптируется к изменениям. Учится прямо на поле. Порой это занимает немного больше времени.

Остальную же часть игры было просто приятно смотреть. Топ-футбол. Отмечу ту страсть, которую мы показали с самой первой секунды.

Наш первый гол – чистая решимость: два игрока сзади, Луис Диас был один перед воротами. Шикарный гол.

Второй гол – тоже прекрасный. Игровая связь между Садьо Мане и Мохамедом Салахом – они могли забивать больше. Хороший вечер для всех с сердцем "Ливерпуля", - сказал немецкий специалист.

Также не пропустите: "Ливерпуль" уничтожил "Манчестер Юнайтед" и возглавил АПЛ. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Винисиус подпишет новый долгосрочный контракт с "Реалом"

Винисиус подпишет новый долгосрочный контракт с "Реалом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов