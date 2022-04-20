Клопп прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Клопп\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал уверенную победу над "Манчестер Юнайтед" (4:0) в матче 34-го тура АПЛ.

"Соперник изменился во втором тайме, стал немного по-другому прессинговать. Но что наша команда действительно делает хорошо, так это адаптируется к изменениям. Учится прямо на поле. Порой это занимает немного больше времени.

Остальную же часть игры было просто приятно смотреть. Топ-футбол. Отмечу ту страсть, которую мы показали с самой первой секунды.

Наш первый гол – чистая решимость: два игрока сзади, Луис Диас был один перед воротами. Шикарный гол.

Второй гол – тоже прекрасный. Игровая связь между Садьо Мане и Мохамедом Салахом – они могли забивать больше. Хороший вечер для всех с сердцем "Ливерпуля", - сказал немецкий специалист.

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