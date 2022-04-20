Клопп прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед"
Фото: твиттер Клопп\Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал уверенную победу над "Манчестер Юнайтед" (4:0) в матче 34-го тура АПЛ.
"Соперник изменился во втором тайме, стал немного по-другому прессинговать. Но что наша команда действительно делает хорошо, так это адаптируется к изменениям. Учится прямо на поле. Порой это занимает немного больше времени.
Остальную же часть игры было просто приятно смотреть. Топ-футбол. Отмечу ту страсть, которую мы показали с самой первой секунды.
Наш первый гол – чистая решимость: два игрока сзади, Луис Диас был один перед воротами. Шикарный гол.
Второй гол – тоже прекрасный. Игровая связь между Садьо Мане и Мохамедом Салахом – они могли забивать больше. Хороший вечер для всех с сердцем "Ливерпуля", - сказал немецкий специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18