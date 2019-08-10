Клопп прокомментировал победу над "Норвичем"

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Клопп прокомментировал победу над "Норвичем"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о победе своей команды над "Норвичем" в матче-открытии нового сезона АПЛ.

"60 минут мы демонстрировали суперфутбол. То, что случилось потом - нормальная ситуация для начала сезона. После гола у соперника не было моментов. "Норвич" оставался дерзким и получал удовольствие от собственного футбола", - цитирует Клоппа ВВС.

Напомним, что "Ливерпуль" разгромил "Норвич" со счётом 4:1, забив свои четыре гола ещё в первом тайме.

Следующий соперник "красных" в АПЛ - "Саутгемптон". Матч пройдёт 17 августа.

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