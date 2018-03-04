Клопп прокомментировал победу над "Ньюкаслом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями после победы над "Ньюкаслом" в матче 29-го тура АПЛ.

"Очень часто забываю про счёт во время матча. Поэтому несмотря на то, что мы вели 2:0, я чувствовал, что нам нужно лучше контролировать игру. Мы забили два замечательных гола, но для большей уверенности должны были реализовать пенальти. Мы не сделали этого. Соперники отлично защищались и показали качественную игру. Мы несколько раз теряли мяч в тех ситуациях, в которых мы обычно не проигрываем. Это вызвало некоторые проблемы, но их было не слишком много" - цитирует Клоппа BBC.

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