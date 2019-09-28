Клопп прокомментировал победу над "Шеффилд Юнайтед"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подвёл итоги матча седьмого тура АПЛ против "Шеффилд Юнайтед".

"Красные" в гостях добыли непростую победу со счётом 1:0 благодаря голу Джорджиньо Вейналдума.

"Было важно выиграть. Команда имела хорошие моменты и в первом, и во втором тайме. Такие матчи не всегда получаются красивыми, нужно упорно работать для результата.

Мы отнеслись с уважением к сопернику. Против "Шеффилда" сложно играть. Но мы заслужили победу. Хоть "Ливерпуль" и не играл в свой лучший футбол", - приводит слова Клоппа BBC.

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