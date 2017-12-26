Клопп прокомментировал победу над "Суонси"

Теги ливерпульюрген клоппсуонси сити

Клопп прокомментировал победу над "Суонси"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился эмоциями после победы над "Суонси" (5:0).

"После 55-й минуты все было великолепно, до этого момента нам пришлось потрудиться. Было непросто. Последние полчаса были фантастикой, наблюдать за этим футболом было удовольствием. Заслуженная победа" - приводит слова Клоппа ВВС.

Смотрите также обзор матча "Ливерпуль" - "Суонси". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лидер едет на север: "Ньюкасл Юнайтед" сразится с "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов