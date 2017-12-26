Клопп прокомментировал победу над "Суонси"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился эмоциями после победы над "Суонси" (5:0).

"После 55-й минуты все было великолепно, до этого момента нам пришлось потрудиться. Было непросто. Последние полчаса были фантастикой, наблюдать за этим футболом было удовольствием. Заслуженная победа" - приводит слова Клоппа ВВС.

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