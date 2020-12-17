Клопп прокомментировал победу над "Тоттенхэмом"

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Клопп прокомментировал победу над "Тоттенхэмом"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о результате матча 13-го тура АПЛ против "Тоттенхэма" (2:1).

"Получилась хорошая игра, мы отлично держали мяч. Нам противостояли монстры контратак. "Тоттенхэм" забил, реализовав один из двух моментов, но за исключением этого мы контролировали игру. Заслуженные три очка, я доволен", - приводит слова Клоппа BBC.

"Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм", забив победный гол на 90-й минуте - отличился Роберто Фирмино.

Набрав три очка, "красные" стали единоличными лидерами АПЛ. "Шпоры" остались на втором месте.

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