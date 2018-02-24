Клопп прокомментировал победу над "Вест Хэмом"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча с "Вест Хэмом" (4:1).
"Не думаю, что тренер может ждать такой игры от команды. Он может надеяться, но очень редко получает ее. А у нас получилось сыграть так. Наблюдать за ней было наслаждением.
Хорошо, когда у нас есть время на тренировки и подготовку, но обычно его нет. Я увидел много комбинаций, которые мы отрабатывали на тренировках, это очень радует.
Так не всегда бывает. Это одна из лучших игр, которые мы демонстрировали, 100 процентов. Наш прессинг был выдающимся. Это всегда нам очень помогает. Мы знаем, что Мойес очень неплохо строит команду, они вернулись в строй с его приходом" - приводит слова Клоппа ВВС.
Смотрите также обзор матча "Ливерпуль" - "Вест Хэм". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Победа – дело принципа: "Севилья" принимает "Атлетико"
-
"Ювентус" в Турине сразится с "Аталантой"
-
ПСЖ принимает "Марсель" в центральном поединке чемпионата Франции
-
Битва умов на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" против "Челси"
-
Финальная битва за Кубок английской лиги: "Арсенал" против "Манчестер Сити"
Лента новостей
-
Де Хеа уведомил "Манчестер Юнайтед", при каких условиях он готов остаться в команде
-
Винисиус Жуниор превзошел Неймара в Бразилии
-
Оби Микель: "Я надеюсь "Челси" будет сильнее "Барсы", как это было в 2012 году"
-
Гвардиола: "Венгер повлиял на футбол в Англии"
-
Семин поделился ожиданиями от матча с "Атлетико"
-
Неймар выдвинул "Реалу" свои условия
-
Гвардиола рассказал, под руководством какого тренера он мечтал играть
-
Венгер назвал фаворита в финале Кубка Лиги
-
К УЕФА может присоединиться новая футбольная ассоциация
-
Конте: "Хочу пожелать Матичу успехов, но не в противостоянии с нами"
-
Гари Невилл прокомментировал ситуацию с Погба
-
Роббен может продолжить карьеру в Катаре
-
"Барселона" теряет Пике
-
"Бавария" определилась с заменой для Роббена
-
Битва на "Олимпико": "Рома" принимает "Милан"
-
Победа – дело принципа: "Севилья" принимает "Атлетико"
-
"Ювентус" в Турине сразится с "Аталантой"
-
ПСЖ принимает "Марсель" в центральном поединке чемпионата Франции
-
Битва умов на "Олд Траффорд": "Манчестер Юнайтед" против "Челси"
-
Финальная битва за Кубок английской лиги: "Арсенал" против "Манчестер Сити"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|72
|2
|Ливерпуль
|28
|57
|3
|Манчестер Юнайтед
|27
|56
|4
|Челси
|27
|53
|5
|Тоттенхэм
|27
|52
|6
|Арсенал Лондон
|27
|45
|7
|Бернли
|28
|37
|8
|Лестер Сити
|28
|36
|9
|Эвертон
|28
|34
|10
|Уотфорд
|28
|33
|11
|Борнмут
|28
|32
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|31
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|30
|14
|Хаддерсфилд Таун
|28
|30
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|29
|16
|Саутгемптон
|28
|27
|17
|Кристал Пэлас
|27
|27
|18
|Суонси Сити
|28
|27
|19
|Сток Сити
|28
|26
|20
|Вест Бромвич Альбион
|28
|20