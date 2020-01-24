Клопп прокомментировал победу над "Вулверхэмптоном"

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Клопп прокомментировал победу над "Вулверхэмптоном"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча против "Вулверхэмптона" (2:1).

"Нам пришлось несколько раз менять свою схему. Соперник давал нам разыгрывать мяч до последней трети поля, что позволяло им переходить в контратаку. Однако волшебство Фирмино решило исход поединка.

Пока у нас нет информации касательно травмы Мане. После его замены мы перестроились на 4-3-3. Нам нужно было оставаться в игре и ожидать, когда кто-то из игроков выйдет на первый план, а это опять оказался Фирмино", - приводит слова Клоппа ВВС.

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