Клопп прокомментировал победу над "Зальцбургом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги матча 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Зальцбургом" (2:0). Об этом информирует пресс-служба УЕФА.

"Матч был очень сложным, однако мы выполнили свою задачу. За это я и люблю свою команду. "Зальцбург" действовал очень умело, но более опасно атаковали мы. Игра была напряженной и интенсивной.

Я уважаю "Зальцбург". Они отлично играли на "Энфилде", хорошо показали себя в матчах с "Наполи" и "Генком". Мы приехали сюда в ранге действующего чемпиона и вполне могли сесть в лужу. Я очень доволен своими игроками", - сказал Клопп.

"Ливерпуль", имея в активе 13 баллов, прошел в 1/8 финала Лиги Чемпионов.

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